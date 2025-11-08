Slušaj vest

Košarkaši Borca iz Čačka upisali su i četvrti poraz zaredom u ABA ligi.

Igrači srpskog kluba poraženi su od Kluža u gostima rezultatom 97:76.

Tako je Borac sada na učinku od jedne pobede i četiri poraza i sada se nalaze na osmom mestu, koje dele sa Splitom koji ima identičan učinak.

Najefikasniji u ekioi Kluža bio je Kulvietis sa 20 poena (5/7 3p), uz to je imao i deset asistencija. Krik je postigao 15 poena, dok je jedan manje imao bivši košarkaš Borca i Partizana Dušan Miletić.

Diante Boldvin bio je najbolji kod Borca sa 17 poena.

