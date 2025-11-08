Pojačanje Crvene zvezde Džered Batlera van ekipe.
preskače
SAŠA OBRADOVIĆ PRECRTAO DŽEREDA BATLERA: Amerikanac van tima!
Slušaj vest
Košarkaši Crvene zvezde i Budućnosti odmeriće snage u meču petog kola ABA lige - subota (20.00).
Trener Zvezde Saša Obradović odlučio je da za ovaj meč precrta Džereda Batlera, Amerikanca koji je nedavno stigao na Mali Kalemegdan.
Džered Batler u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Vidi galeriju
Pored Batlera, van ekipe se našao i još uvek povređeni Džordan Nvora.
Sastav Zvezde:
Mekintajer, Plavšić, Miljenović, Davidovac, Izundu, Kalinić, Dobrić, Motiejunas, Odželej, Radošić, Moneke, Dos Santos.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši