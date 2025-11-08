Loša vest.
nije dobro
NOVI PROBLEM! Matijas Lesor mora na operaciju?
Situacija sa Matijasom Lesorom je pod velikim znakom pitanja.
Ergina Ataman je posle utakmice sa Peristerijem, koju je Panatinaikos dobio - otkrio da postoji šansa da francuski centar opet ode na operaciju.
Matijas Lesor Foto: Giorgos Arapekos/NurPhoto/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia, Starsport
- Nadam se da će se Lesor vratiti, ali njegova situacija nije jasna. Sa klubom će ovih dana odlučiti kakav će tretman ili operaciju imati. Situacija nije jasna. Postoje kontakti sa mnogim doktorima, našim i drugima - rekao je Ataman.
