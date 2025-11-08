Slušaj vest

Situacija sa Matijasom Lesorom je pod velikim znakom pitanja.

Ergina Ataman je posle utakmice sa Peristerijem, koju je Panatinaikos dobio - otkrio da postoji šansa da francuski centar opet ode na operaciju.

Matijas Lesor Foto: Giorgos Arapekos/NurPhoto/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia, Starsport

- Nadam se da će se Lesor vratiti, ali njegova situacija nije jasna. Sa klubom će ovih dana odlučiti kakav će tretman ili operaciju imati. Situacija nije jasna. Postoje kontakti sa mnogim doktorima, našim i drugima - rekao je Ataman.

Ne propustiteKošarkaPOVRATAK MATIJASA LESORA! Ovako stoje stvari sa bivšim centrom Partizana!
PARTIZAN-CEDEVITA-GAME 3_19.JPG
EvroligaNALAZI MAGNETNE REZONANCE RAZOČARAVAJUĆI: Isplivali novi detalji o zdravstvenom stanju Matijasa Lesora! Upalio se alarm u Atini!
Matijas Lesor
EvroligaOBRADOVIĆ SPREČIO TUČU LESORA I ZVEZDINOG NAVIJAČA! Francuz ušao u sukob na parketu Arene, trener crveno-belih ga odveo u svlačionicu (VIDEO)
Matijas Lesor
EvroligaMATIJAS LESOR VITLAO BANANOM PRED KRCATOM ARENOM! Pogledajte sraman gest Francuza kao odgovor na uvrede navijača Zvezde
Matijas Lesor

BONUS VIDEO:

Izlazak košarkaša Partizana Izvor: Kurir