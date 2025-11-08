Slušaj vest

Košarkaši FMP-a lako su izašli na kraj sa Krkom na domaćem parketu, odnevši pobedu od 82:61 na domaćem parketu.

FMP sada ima skor od 3-2 u Grupi A, dok je Krka jedina bez pobede – ima 0/6.

1/5 Vidi galeriju Partizan - FMP Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Najbolji kod pobednika bio je Barna sa 22 poena, a pratili su ga Stefanović sa 19 i Rebrača sa 12.

Na drugoj strani dvocifreni su bili Ihring sa 18 i Suhmail sa 11 poena.

BONUS VIDEO: