Košarkaši FMP-a lako su izašli na kraj sa Krkom na domaćem parketu, odnevši pobedu od 82:61 na domaćem parketu.
FMP sada ima skor od 3-2 u Grupi A, dok je Krka jedina bez pobede – ima 0/6.
Najbolji kod pobednika bio je Barna sa 22 poena, a pratili su ga Stefanović sa 19 i Rebrača sa 12.
Na drugoj strani dvocifreni su bili Ihring sa 18 i Suhmail sa 11 poena.
