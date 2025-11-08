Slušaj vest

Zvezda je zabeležila treću pobedu u ovom takmičenju i trenutno ima skor 3-2 u grupi B.

Budućnost je upisala i drugi poraz i sada je na učinku 4-2, uz meč više odigran od crveno-belih.

Svoje impresije posle meča izneo je trener Podgoričana Andrej Žakelj na konferenciji za medije.

"Dobro veče. Čestitam domaćinima na zasluženoj pobedi.Igrali smo dok smo imali snage u trećoj četvrtini nismo dobro odigrali, tu je Zvezda napravila razliku i bilo je teško da se vratimo. Pristup i želja su bili na nivou, igrači su dali maksimum, treba da se odmorimo i nastavimo dalje".

Kako je poređenje u odnosu na prošlu sezonu

"Imamo pet, šest novih igrača, izgubili smo prvog pleja i centra ABA lige, ali u skladu sa našim mogućnostima, napravili smo bolji tim, mislim da imamo širi roster. Treba da smo svi zdravi, danas bez nekoliko igrača baš je bilo teško. Svi timovi imaju probleme, pa tako i mi, sa dignutim glavama da idemo dalje. Što se mene tiče one su iste, ja ne pravim razliku između ABA lige i Evrokupa. Stav kluba je da se u Evrokupu dođe što više, što je prvi cilj. Za mene je i jedno i drugo veoma bitno".

O novom timu Zvezde

"Mislim da su i oni trebali neko vreme. Treba adaptacija svima, pa na novog trenera, tu su i povrede. Oni su fizički tim, mogu da preuzimaju, tu je razlika između Evrolige i Evrokupa u fizici i brzini".

Kada bi Ferel mogao da se vrati na teren.

"Za Farela je prognoza da će biti duže odsutan. Malo je nezgodna povreda, treba vremena, ali on će prvi dan bude dobio zeleno svetlo biti na terenu".