Nikola Jokić odigrao je brutalan meč i u pobedi Denvera protiv Indijane upisao je novi monstruozan tripl-dabl, ali on nije bio jedini Srbin o kom se pričalo u NBA ligi u noći između subote i nedelje.

Dobro protrljajte oči, jer kada vidite sledeće brojke nećete moći da poverujete da ne pripadaju Nikoli Jokiću, već da ih je ostvario njegov imenjak Jović.

Majami je na domaćem terenu savladao ekipu Portlanda sa 136:131, a najbolji pojedinac u timu sa Floride bio je Nikola Jović. Reprezentativac Srbije je za 31 minut i 22 sekunde na terenu imao učinak od 29 poena, devet skokova i sedam asistencija, a nestvaran je detalj da je utakmicu počeo sa klupe.

Da nije bilo Jovića, Majami verovatno ne bi stigao do pobede pošto je jedini preko 20 poena uz srpskog asa ubacio Pauel (22). Sa druge strane, dominirao je Deni Avdija sa 33 poena, 11 skokova i osam asistencija.

Što se samog meča tiče, viđena je velika drama i puno neizvesnosti. Portland je dobio prvu četvrtinu sa 27:30, ali je Majami u drugoj odigrao furiozno, ovaj period rešio u svoju korist sa 45:35 i na odmor otišao sa plus sedam (72:65).

Nisu se gosti predavali, dobili su treću četvrtinu sa četiri poena razlike (28:32), a u četvrtoj su u nekoliko navrata i vodili. Poslednje vođstvo Portlanda bilo je pri rezultatu 124:125, a zatim je Majami pojačao ritam, napravio seriju 12:6 i slavio sa 136:131.

Posle ovog trijumfa Majami je sedmi na Istoku sa skorom 6-4, dok je Portland na istoj poziciji na Zapadu sa pet pobeda i četiri poraza.

