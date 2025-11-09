Nikola Jokić upisao je novi monstruozan tripl-dabl, ali nije bio toliko raspoložen zbog pobede i svog učinka, pa je sve ostavio u neverici
NIJE BIO SREĆAN...
AMERIKA BRUJI O JOKIĆEVOJ REAKCIJI POSLE BRUTALNOG TRIPL-DABLA! Namršteni Nikola kao da je izgubio, a ne pobedio! Svi se pitaju - zbog čega je bio LJUT? (VIDEO)
Centralna figura meča ponovo je bio Nikola Jokić koji je upisao novi monstruozan tripl-dabl.
Nezaustavljivi Srbin meč je završio sa 32 poena i po 14 skokova i asistencija, ali po završetku utakmice i nije bio toliko srećan... Čak naprotiv! Jokić je bio namršten i vidno nervozan, a snimak njegove reakcije posle pobede Denvera protiv Indijane postao je viralan na društvenim mrežama.
Nikola Jokić namršten posle pobede Denvera protiv Indijane Foto: Printscreen / Twitter / Tatianaclinares
Na "X" nalogu Tatjane Klinares, jedne od najvernijih navijačica Denvera objavljen je snimak Jokićeve reakcije koja je, blago rečeno, čudna. Na koga je Srbin bio ljut ili zbog čega je bio nezadovoljan, nije poznato, ali je golim okom vidljivo da mu nešto nije bilo po volji...
Uostalom, pogledajte i sami kako je sve izgledalo...
