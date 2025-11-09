Slušaj vest

Denver Nagetsi stigli su do nove pobede i sa 117:100 srušili su Indijana Pejserse.

Centralna figura meča ponovo je bio Nikola Jokić koji je upisao novi monstruozan tripl-dabl.

Nezaustavljivi Srbin meč je završio sa 32 poena i po 14 skokova i asistencija, ali po završetku utakmice i nije bio toliko srećan... Čak naprotiv! Jokić je bio namršten i vidno nervozan, a snimak njegove reakcije posle pobede Denvera protiv Indijane postao je viralan na društvenim mrežama.

Nikola Jokić namršten posle pobede Denvera protiv Indijane Foto: Printscreen / Twitter / Tatianaclinares

Na "X" nalogu Tatjane Klinares, jedne od najvernijih navijačica Denvera objavljen je snimak Jokićeve reakcije koja je, blago rečeno, čudna. Na koga je Srbin bio ljut ili zbog čega je bio nezadovoljan, nije poznato, ali je golim okom vidljivo da mu nešto nije bilo po volji...

Uostalom, pogledajte i sami kako je sve izgledalo...

Ne propustiteKošarkaNOVI MONSTRUOZAN TRIPL-DABL NIKOLE JOKIĆA! Srbin je nezaustavljiv: Brutalne brojke za još jedan trijumf Denvera!
profimedia-1051288244.jpg
KošarkaJOKIĆ SE UKLJUČIO U PROGRAM UŽIVO, PA NAPRAVIO ŠOU O KOM BRUJI AMERIKA! Legenda NBA lige spomenula rakiju, a Srbin mu momentalno odgovorio! Ovo je HIT! (VIDEO)
Jokić.jpg
KošarkaMA-GI-JA! KAKO NIKOLA JOKIĆ OVO RADI?! Pogledajte trenutke čiste umetnosti: Asistencije za TV špice, poeni iz svih pozicija... NESTVARNO! (VIDEO)
Nikola Jokić protiv Golden Stejta
KošarkaJOKIĆEVA OSVETA "RATNICIMA"! I TO - SA KAMATOM! Denver Nagetsi demolirali Golden Stejt Voriorse, Srbin odigrao još jedan brutalan meč!
Nikola Jokić

 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir