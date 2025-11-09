Slušaj vest

Centralna figura meča ponovo je bio Nikola Jokić koji je upisao novi monstruozan tripl-dabl.

Nezaustavljivi Srbin meč je završio sa 32 poena i po 14 skokova i asistencija, ali po završetku utakmice i nije bio toliko srećan... Čak naprotiv! Jokić je bio namršten i vidno nervozan, a snimak njegove reakcije posle pobede Denvera protiv Indijane postao je viralan na društvenim mrežama.

1/4 Vidi galeriju Nikola Jokić namršten posle pobede Denvera protiv Indijane Foto: Printscreen / Twitter / Tatianaclinares

Na "X" nalogu Tatjane Klinares, jedne od najvernijih navijačica Denvera objavljen je snimak Jokićeve reakcije koja je, blago rečeno, čudna. Na koga je Srbin bio ljut ili zbog čega je bio nezadovoljan, nije poznato, ali je golim okom vidljivo da mu nešto nije bilo po volji...

Uostalom, pogledajte i sami kako je sve izgledalo...

BONUS VIDEO: