Los Anđeles Klipersi poraženi su od Finiks Sansa na domaćem terenu rezultatom 103:114, a kapiten košarkaške reprezentacije Srbije, Bogdan Bogdanović, na terenu nije proveo ni minut.

Bogdana ponovo nema ni na mapi, a na zvaničnom sajtu NBA lige pojavio se i razlog - Srbin nije igrao zbog odluke trenera Tajrona Lua.

Gledao je Bogdan kako se njegovi saigrači muče i na kraju gube utakmicu od Finiksa u čijim redovima je najbolji bio Buker sa 21 poenom, a pratili su ga Vilijams sa 19 i Bruks sa 16.

Kod Klipersa bolji od ostalih bili su Zubac sa 21 poenom i 15 skokova i Kolins koji je dao dva poena manje.

Los Anđeles Klipersi su posle ovog poraza na 11. mestu Zapada sa skorom 3-6, dok su Finiks Sansi osmi u istoj konferenciji sa po pet pobeda i neuspeha.

