Denver Nagetsi pregazili su Indijana Pejserse sa 117:100, a Nikola Jokić ostvario je još jedan tripl-dabl. 

Nezaustavljivi Srbin meč je završio sa 32 poena i po 14 skokova i asistencija, a zanimljivo je bilo da je u odnosu na prethodne sezone, na ovoj utakmici, ali i nekim ranijim susretima od starta novog takmičenja, smanjio nervozu i razgovor sa sudijama.

Nikola Jokić na meču Denver - Indijana Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Novinare je posle utakmice zanimalo zbog čega je Jokić rešio da promeni pristup prema arbitrima, te su mu postavili pitanje koje zna da bude nezgodno, a on je odgovorom sve iznenadio.

- To je moja nova stvar ove godine, ne želim da se stresiram ili da urlam na sudije, samo ću probati da usmerim energiju na košarkaški teren - rekao je on.

Jokić je na konferenciji pričao i o samom meču, saigračima i treneru Adelmanu, a u sledećem video snimku možete pogledati njegovo čitavo izlaganje:

