Slušaj vest

Nezaustavljivi Srbin meč je završio sa 32 poena i po 14 skokova i asistencija i još jednom je potvrdio da će se i ove sezone boriti za MVP trofej.

1/6 Vidi galeriju Nikola Jokić na meču Denver - Indijana Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Igrao je Jokić magično, delio asistencije kao da ima oči na leđima, pogađao iz nemogućih pozicija... Ma, čista košarkaška poezija i umetnost!

Pogledajte i sami najbolje poteze Nikole Jokića sa meča protiv Indijane:

Tok samog meča

Nagetsi su u ovaj meč ušli kao veliki favoriti i to su rešili da dokažu već na samom startu, pa su prvu deonicu dobili sa ubedljivih 31:18. Indijana je vodila sa 10:14, ali je usledio furiozan nalet Denvera koji je na kraju prve četvrtine imao dvocifrenu prednost.

Ta prednost je u drugoj četvrtini išla i na plus 19 (48:29), ali se Pejsersi nisu predavali i na poluvremenu su gubili sa devet razlike (56:47).

Velika borba vodila se tokom treće deonice, Indijana je prišla na tri poena zaostatka (64:61) ali je Denver pojačao ritam otišao na plus 13 (95:82) i skoro pa rešio meč. U trećoj četvrtini Jokić je stigao do tripl-dabla, dok je u četvrtoj dodatno pojačao, te je Denver otišao i na preko 20 razlike, a Indijana je to samo uspela da smanji.

Na kraju, 117:100, a pored Jokića u timu Denvera istakli su se i Hardavej sa 17 i Votson sa 16 poena. Treba napomenuti da u sastavu Nagetsa nisu bili Eron Gordon i Džamal Marej, pa je Nikola Jokić morao dodatno da povuče.

Kod Indijane bolji od ostalih bili su Nejsmit sa 25 i Nembard sa 20 poena.

Denver je posle ove pobede na skoru 7-2 i drugi je na Zapadu iza Oklahome, dok je Indijana 13. na Istoku sa jednom pobedom i osam poraza.

Jokić nervozan na kraju

Na "X" nalogu Tatjane Klinares, jedne od najvernijih navijačica Denvera objavljen je snimak Jokićeve reakcije posle meča protiv Indijane koja je, blago rečeno, čudna. Na koga je Srbin bio ljut ili zbog čega je bio nezadovoljan, nije poznato, ali je golim okom vidljivo da mu nešto nije bilo po volji...

Uostalom, pogledajte i sami kako je sve izgledalo...

Završio priču sa sudijama

Novinare je posle utakmice zanimalo zbog čega je Jokić rešio da promeni pristup prema arbitrima, te su mu postavili pitanje koje zna da bude nezgodno, a on je odgovorom sve iznenadio.

- To je moja nova stvar ove godine, ne želim da se stresiram ili da urlam na sudije, samo ću probati da usmerim energiju na košarkaški teren - rekao je on.

Jokić je na konferenciji pričao i o samom meču, saigračima i treneru Adelmanu, a u sledećem video snimku možete pogledati njegovo čitavo izlaganje:

BONUS VIDEO: