Nikola Jović briljirao je u pobedi Majamija protiv Portlanda (136:131) i za 31 minut i 22 sekunde na terenu imao učinak od 29 poena, devet skokova i sedam asistencija.

Sve ovo Jović je uradio pošto je meč počeo sa klupe, a da nije bilo njegove brutalne partije, tim sa Floride teško da bi dobio utakmicu.

1/6 Vidi galeriju Nikola Jović na meču Majami - Portland Foto: Jared Lennon / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Sve je neverovatni Srbin radio na terenu, bio je dominantan i u napadu i u odbrani, te sa punim pravom o njemu bruji čitava Amerika. Pogledajte najbolje poteze Nikole Jovića sa meča između Majamija i Portlanda:

Blistao posle utakmice

Po završetku meča, Nikola Jović nije krio zadovoljstvo.

- Sve je došlo od mog tima i trenerskog tima, ali i navijača, bili su ludi večeras. Želim da se zahvalim svima za ovo neverovatno iskustvo koje smo večeras imali. Iz toga sam samo pratio svoj ritam, ostalo je na mojim saigračima.

Otkrio je i šta je bio ključ da njegov tim slavi na ovom meču.

- Mislim da smo ostali zajedno, to je najvažnije. Možda nismo imali sve dostupne, ali znali smo da moramo da pobedimo. Trener Kris Kvin nam je rekao da ne budemo medikoritet i da pobedimo u ovom meču i da moramo da počnemo da dobijamo ovakve utakmice.

Govorio je i o treneru Eriku Spolstri, odnosno njegovim savetima koje daje timu.

- Samo energija, mislim da imamo dobru rotaciju, mnogo dobrih igrača. Trener Spolstra nas gura da teramo dalje, da budemo agresivni - zaključio je Jović.

