- Mislim da moramo da pričamo o njegovim procentima, u košarci... Ne znam, čoveče, 11/12 sa slobodnih bacanja, 1/1 za tri poena. On je najefikasniji košarkaš kog sam ikada video. Znam da je bilo igrača u prošlosti koje je trebalo videti, ali za mene u modernoj eri košarke... Molim vas pokažite mi ko još igra na ovako efikasnom nivou u napadu. Uživanje je gledati ga, i sve ovo je uradio za 31 minut. Momci, ponoviću, uživajte u ovome - rekao je Adelman.