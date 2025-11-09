TRENER DENVERA STAO PRED KAMERE, PA SVIMA U LICE SASUO ISTINU O JOKIĆU! Poslao je poruku koja će odjeknuti Amerikom: "On je..."
Nikola Jokić nastavio je sa brutalnim MVP partijama i bio je najbolji u pobedi Denver Nagetsa protiv Indijana Pejsersa (117:100).
Ostvario je Jokić novi tripl-dabl, imao je 32 poena i po 14 skokova i asistencija, a po završetku meča hvalospeve na njegov račun sipao je trener Nagetsa Dejvid Adelman.
Adelman je stao pred kamere, pa svima u lice sasuo istinu o Jokiću i poslao poruku koja će odjeknuti Amerikom.
- Mislim da moramo da pričamo o njegovim procentima, u košarci... Ne znam, čoveče, 11/12 sa slobodnih bacanja, 1/1 za tri poena. On je najefikasniji košarkaš kog sam ikada video. Znam da je bilo igrača u prošlosti koje je trebalo videti, ali za mene u modernoj eri košarke... Molim vas pokažite mi ko još igra na ovako efikasnom nivou u napadu. Uživanje je gledati ga, i sve ovo je uradio za 31 minut. Momci, ponoviću, uživajte u ovome - rekao je Adelman.
Bio je ovo šesti tripl-dabl Jokića od starta sezone i Dejvid Adelman je definitivno u pravu kada kaže da je srpski as najbolji u modernoj košarkaškoj eri.
BONUS VIDEO: