Nikola Jokić nastavio je sa brutalnim MVP partijama i bio je najbolji u pobedi Denver Nagetsa protiv Indijana Pejsersa (117:100).

Ostvario je Jokić novi tripl-dabl, imao je 32 poena i po 14 skokova i asistencija, a po završetku meča hvalospeve na njegov račun sipao je trener Nagetsa Dejvid Adelman.

Nikola Jokić na meču Denver - Indijana Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Adelman je stao pred kamere, pa svima u lice sasuo istinu o Jokiću i poslao poruku koja će odjeknuti Amerikom.

- Mislim da moramo da pričamo o njegovim procentima, u košarci... Ne znam, čoveče, 11/12 sa slobodnih bacanja, 1/1 za tri poena. On je najefikasniji košarkaš kog sam ikada video. Znam da je bilo igrača u prošlosti koje je trebalo videti, ali za mene u modernoj eri košarke... Molim vas pokažite mi ko još igra na ovako efikasnom nivou u napadu. Uživanje je gledati ga, i sve ovo je uradio za 31 minut. Momci, ponoviću, uživajte u ovome - rekao je Adelman.

Nikola Jokić i Dejvid Adelman
Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Bio je ovo šesti tripl-dabl Jokića od starta sezone i Dejvid Adelman je definitivno u pravu kada kaže da je srpski as najbolji u modernoj košarkaškoj eri.

