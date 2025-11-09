Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde savladali su sinoć Budućnost u derbi meču 6. kola ABA lige rezultatom 95:79.

Zvezda je zabeležila treću pobedu u ovom takmičenju i trenutno ima skor 3-2 u grupi B.

Najefikasniji kod Zvezde bio je Moneke sa 17 poena, Jago je postigao 16, a Kalinić i Dobrić su dodali po 13 pogodaka.

Nikola Kalinić Foto: Starsport, Starsport/Srđan Stevanović, www.kkcrvenazvezda.rs

Nakon utakmice, Nikola Kalinić je dobio gromoglasan aplauz na terenu povodom svog 34. rođendana, a u svlačionici su ga dočekali rođendanska pesma i torta.

Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:

