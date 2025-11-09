Nekadašnji igrač Partizana karijeru nastavlja u Turk Telekomu.
Košarka
UROŠ TRIFUNOVIĆ VEĆ IMA NOVI KLUB! Posle rastanka sa Makabijem - pravac Turska
Slušaj vest
Srpski košarkaš Uroš Trifunović novi je član Turk Telekoma, saopštio je danas turski klub.
Trifunović (24) je u avgustu potpisao ugovor sa Makabijem, a klub iz Tel Aviva je u subotu objavio da je raskinuo saradnju sa srpskim košarkašem, koji je ove sezone u Evroligi na terenu proveo samo tri minuta na utakmici prvog kola protiv Efesa.
Mladi košarkaš je pre Makabija igrao za Tofaš, Partizan, Megu i Mladost.
Inače, košarkaši Turk Telekoma su u dosadašnjem delu sezone u Evrokupu zabeležili četiri pobede i dva poraza. Klub iz Ankare u turskom šampionatu ima skor od tri pobede i četiri poraza.
Reaguj
Komentariši