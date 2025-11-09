Slušaj vest

Brendon Ingram, novo pojačanje Toronto Reptorsa pod vođstvom Darka Rajakovića, početak sezone nije dočekao na očekivan način.

U porazu od Filadelfije, sjajni krilni igrač je pokazao neobuzdanu frustraciju koja je mogla ozbiljno da košta i saigrača i člana stručnog štaba.

Sukob Tristana Tompsona sa igračima Toronto Reptorsa Foto: Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nakon serije promašaja i teških trenutaka na terenu, Ingram je sleteo na klupu, uzeo flašu i snažno je bacio na pod. Faša je pogodila Skotija Barnsa, a samo pukom srećom nije došlo do ozbiljnije povrede nikoga iz tima.

Ingram zbog toga nije pokazao ni trunku kajanja, već je mirno sedeo i posmatrao kako drugi saniraju posledice njegovog ispada. 

Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:

Screenshot 2025-10-23 204938.jpg
Aleksander Zverev
Miomir Kecmanović
Frensis Tijafo

