NBA AS NAPRAVIO SKANDAL, UMALO DA POVREDI SVOG SAIGRAČA NA KLUPI! Krenuo da divlja, pa pogodio člana stručnog štaba - njegovoj sramoti nema kraja... VIDEO
Brendon Ingram, novo pojačanje Toronto Reptorsa pod vođstvom Darka Rajakovića, početak sezone nije dočekao na očekivan način.
U porazu od Filadelfije, sjajni krilni igrač je pokazao neobuzdanu frustraciju koja je mogla ozbiljno da košta i saigrača i člana stručnog štaba.
Sukob Tristana Tompsona sa igračima Toronto Reptorsa Foto: Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Nakon serije promašaja i teških trenutaka na terenu, Ingram je sleteo na klupu, uzeo flašu i snažno je bacio na pod. Faša je pogodila Skotija Barnsa, a samo pukom srećom nije došlo do ozbiljnije povrede nikoga iz tima.
Ingram zbog toga nije pokazao ni trunku kajanja, već je mirno sedeo i posmatrao kako drugi saniraju posledice njegovog ispada.
Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:
