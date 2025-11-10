Slušaj vest

Trener košarkaša Vojvodine Marko Dimitrijević izjavio je da veruje da bi predstojeća utakmica protiv Slobode iz Tuzle mogla da bude prekretnica u ovoj sezoni za ekipu iz Novog Sada.

Košarkaši Vojvodine dočekaće u ponedeljak od 16 časova u Novom Sadu ekipu Slobode u trećem kolu Druge ABA lige. Klub iz Novog Sada je zabeležio tri poraza na poslednja tri meča u svim takmičenjima.

- Mi imamo malih problema u rosteru od samog početka sezone. Rekao bih da je najveći hendikep neigranje Luke Savanovića od samog početka lige. On ne igra zbog bolesti. Ostali smo sa osam seniora i četiri juniora, koje pokušavamo polako da uključimo u rotaciju. Ovaj ritam igranja Druge ABA lige i KLS je surov - pričao je Dimitrijević.

Još jedan dodatni problem...

- Dosta naših igrača se prvi put sreće sa ritmom igranja sreda-subota. Igrali smo utakmicu u petak, pa sada igramo u ponedeljak. Kako je nama tako je i svima drugima. Moramo da budemo spremni na to da sutra damo sve od sebe. Mi smo na poslednje tri utakmice poraženi na jednu loptu. Poslednji meč smo izgubili u poslednjih 30 sekundi. To pokazuje da ekipa ima karakter, da se bori do kraja i da utakmica nikada nije izgubljena - rekao je Dimitrijević za TV Tanjug.