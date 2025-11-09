to je to

Da je Džabari Parker u lošoj formi, to je jasno na prvi pogled.

Pravi Parker mnogo nedostaje Partizanu, a sportski novinar i komentator Marko Vlahović, otkrio je sve u vezi Parkera:

- Informacije koje dobijam je da Džabari Parker na treninzima izgleda najbolje moguće, da je to fenomenalno, da mu niko ne može ništa. Na utakmicama vidimo neke probleme koji se pojavljuju - rekao je Vlahović i dodao:

- Vidimo i to kada se spusti u stav, kad igra odbranu da to izgleda potpuno drugačije. Partizan je, između ostalog, Baskoniju dobio zbog nekoliko njegovih sjajnih defanzivnih sekvenci. Takav Parker je potreban Partizanu - rekao je Vlahović za "Sport klub".

