Košarkaši Dubaija pobedili su danas na svom terenu Studentski centar 77:69 (21:16, 16:16, 18:18, 22:19), u šestom kolu Grupe A regionalne ABA lige.

1/9 Vidi galeriju ABA liga 2025/26 Foto: FMP/Nikola Cimburovic), Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Cedevita Olimpija/Filip Barbalic

Dubai je do pobede predvodio Kenan Kamenjaš sa 20 poena i 10 skokova.

Najefikasniji kod Studentskog centra bili su Aleksa Ilić sa 14, Matic Rebec sa 11 i Darius Džonson sa 10 poena.

Dubai je prvi sa svih šest pobeda, a Studentski centar je šesti sa dve pobede i četiri poraza.

U narednom kolu, Dubai će u Beogradu gostovati FMP-u, dok će Studentski centar u Podgorici dočekati Kluž.

Pre toga će Dubai dočekati Crvenu zvezdu u Evroligi.