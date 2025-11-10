Slušaj vest

Alperen Šengun, poznat i po nadimku koji baš i ne voli - "Bejbi Jokić", pokazao je zbog čega je jedan od najboljih igrača NBA lige.

Na meču u kom je Hjuston pobedio Milvoki u gostima rezultatom 122:115, Šengun je bio jedan od ključnih igrača sa 23 poena, ali i 11 skokova i sedam asistencija. Ipak, u centar pažnje došao je u ključnim trenucima meča kada je "pomerio kičmu" Janisu Adetokumbu, doveo grčku zvezdu do ludila, a svom timu doneo poene koji su verovatno i prelomili meč.

Alperen Šengun u dresu Hjustona Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Pri rezultatu 117:114 za Hjuston, na 23 sekunde do kraja meča, Šengun je Adetokumbu omogućio besplatnu vožnju na ringišpilu, serijom driblinga ga je izbacio iz igre, a onda poentirao uz faul za tačku na ovaj meč.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Poenterski bolji od Šenguna na ovoj utakmici bili su i njegov saigrač Kevin Durent koji je ubacio 31 poen, kao i Janis Adetokumbo sa 37 poena i osam skokova, ali se, sa punim pravom, po završetku meča najviše priča o Turčinu.

