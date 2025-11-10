Slušaj vest

Sjajno igra Nikola Jokić od starta sezone u NBA ligi i ponovo je istakao kandidaturu za MVP trofej. Ipak, da bi došao do njega moraće žestoko da se pomuči, pošto je njegov glavni rival, Šej Gildžes-Aleksander, u nestvarnoj formi.

Jokić verovatno gleda i ne veruje da Kanađanin igra ovako dobro, a Gildžes-Aleksander dominaciju je nastavio u meču u kom je Oklahoma savladala Memfis rezultatom 114:100 i to posle preokreta na gostujućem terenu.

Memfis je na poluvremenu imao čak 11 poena prednosti (62:51), ali je Oklahoma dodala gas i na krilima Šeja Gildžes-Aleksandera stigla do velikog preokreta i na kraju čak i ubedljive pobede.

Kanađanin je meč završio sa 35 poena, sedam skokova i šest asistencija, a pratili su ga Holmgren i Mičel sa po 21, odnosno Hartenštajn koji je postigao 18 poena, a dodao je i 13 skokova.

Kod Memfisa je najbolji bio Džekson sa 17 poena.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa ovog meča:

Anketa Ko će osvojiti MVP trofej u NBA ligi ove sezone? Nikola Jokić 73.46% Viktor Vembanjama 11.29% Luka Dončić 9.1% Šej Gildžes-Aleksander 4.38% Niko od navedenih, osvojiće ga neko od drugih košarkaša 1.23% Janis Adetokumbo 0.55%

