Jedan od najboljih srpskih sudija Ilija Belošević je završio utakmicu Mladost Zemun - OKK Beograd sa samo jednim pomoćnikom, pošto je drugi doživeo povredu zbog koje nije mogao da nastavi da sudi.

Strahinja Dašić iz Kraljeva je povredio nogu na šest minuta do kraja četvrte četvrtine u hali "Master".

Kako pravila kažu, u slučaju povrede jednog sudije tokom utakmice, preostala dvojica nastavljaju bez njega ukoliko ne postoji mogućnost da se povređeni zameni kvalifikovanim sudijom zamenikom.

Zbog toga je Belošević završio meč zajedno sa Žarkom Stankovićem iz Niša.

Otežavajuća okolnost za dvojicu sudija je bila to što utakmica nije bila rešena nakon četiri četvrtine, pa su morali bez trećeg arbitra da vode i dodatnih pet minuta.

Inače, Mladost je kao domaćin nakon produžetka poražena rezultatom 97:98, čime je propustila priliku da u 6. kolu zabeleži prvu pobedu ove sezone. OKK Beograd je trenutno na učinku od po tri pobede i poraza.

