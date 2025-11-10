Slušaj vest

Partizan želi da protiv Monaka prekine loš niz u Evroligi i najavi bolje dane. Meč se igra u utorak od 20.30 u Areni.

Monako je u dosadašnjem delu sezone u Evroligi zabeležio šest pobeda i tri poraza, dok Partizan ima skor 3/6.

- Sigurno je da će biti dobra utakmica, kod kuće igramo i trebalo bi to da iskoristimo na što bolji način. Nedostajalo nam je sreće na pojedinim mečevima. Poslednje dve utakmice igrali smo mnogo bolje, nismo imali mnogo sreće. Mislim da će i to da se popravi, a onda ćemo i češće da dobijamo utakmice - rekao je Pokuševski.

Na meču protiv Olimpijakosa, Aleksej nije ulazio u igru, pa je je upitan da nije u pitanju neki zdravstveni problem.

- Zdrav sam i trenerova odluka je bila da ne igram - poručio je Aleksej Pokuševski.

Velika očekivanja od meča ima i Sterling Braun.

- Očekujem dobru utakmicu, dobro smo se spremili, imamo težak meč iza sebe. Pokušavamo da uklopimo nove igrače, nadamo se da ćemo uspeti da posle ove utakmice dođemo do svog ritma - rekao je Braun.

Partizan je na poslednja četiri meča u svim takmičenjima doživeo četiri poraza.

- Imali smo neke nesrećne poraze. Potrebno nam je nešto da nas pokrene, neki momci nedostaju, novi su tek stigli i uigravaju se. Dosta toga se dešava, svake sezone je tako. Ali da nazovemo to krizom? Imamo sutra meč, dobićemo podršku od publike.

On je potom prokomentarisao poraz od Olimpijakosa (71:80) u devetom kolu Evrolige.

- Gubili smo lopte u ključnim momentima, moramo da vodimo računa o lopti, svaki posed je bitan. Imali smo izgubljene lopte, a igrali smo protiv iskusnog tima i moramo da postižemo poene na kraju. Moramo da učimo iz toga, imamo momke koji mogu da igraju, nesrećna situacija, ali to je utakmica koju smo 'bacili' - rekao je Braun.



