"ZDRAV SAM, ODLUKA TRENERA JE BILA DA NE IGRAM" Oglasio se Aleksej Pokuševski posle 0 minuta protiv Olimpijakosa
Partizan želi da protiv Monaka prekine loš niz u Evroligi i najavi bolje dane. Meč se igra u utorak od 20.30 u Areni.
Monako je u dosadašnjem delu sezone u Evroligi zabeležio šest pobeda i tri poraza, dok Partizan ima skor 3/6.
- Sigurno je da će biti dobra utakmica, kod kuće igramo i trebalo bi to da iskoristimo na što bolji način. Nedostajalo nam je sreće na pojedinim mečevima. Poslednje dve utakmice igrali smo mnogo bolje, nismo imali mnogo sreće. Mislim da će i to da se popravi, a onda ćemo i češće da dobijamo utakmice - rekao je Pokuševski.
Na meču protiv Olimpijakosa, Aleksej nije ulazio u igru, pa je je upitan da nije u pitanju neki zdravstveni problem.
- Zdrav sam i trenerova odluka je bila da ne igram - poručio je Aleksej Pokuševski.
Velika očekivanja od meča ima i Sterling Braun.
- Očekujem dobru utakmicu, dobro smo se spremili, imamo težak meč iza sebe. Pokušavamo da uklopimo nove igrače, nadamo se da ćemo uspeti da posle ove utakmice dođemo do svog ritma - rekao je Braun.
Partizan je na poslednja četiri meča u svim takmičenjima doživeo četiri poraza.
- Imali smo neke nesrećne poraze. Potrebno nam je nešto da nas pokrene, neki momci nedostaju, novi su tek stigli i uigravaju se. Dosta toga se dešava, svake sezone je tako. Ali da nazovemo to krizom? Imamo sutra meč, dobićemo podršku od publike.
On je potom prokomentarisao poraz od Olimpijakosa (71:80) u devetom kolu Evrolige.
- Gubili smo lopte u ključnim momentima, moramo da vodimo računa o lopti, svaki posed je bitan. Imali smo izgubljene lopte, a igrali smo protiv iskusnog tima i moramo da postižemo poene na kraju. Moramo da učimo iz toga, imamo momke koji mogu da igraju, nesrećna situacija, ali to je utakmica koju smo 'bacili' - rekao je Braun.