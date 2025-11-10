Slušaj vest

Đerđa, trener francuskog Limoža, je na poziciji selektora reprezentacije Bosne i Hercegovine zamenio Adisa Bećiragića.

Novi selektor košarkaša Bosne i Hercegovine je rođen 1975. godine u Zadru, a karijeru je započeo kao asistent u KK Zagreb. Kratko je radio u stručnom štabu Cibone, a onda je otišao u inostranstvo, u ruski Perm.

Foto: FIBA

U Belgiju se Đerđa preselio 2008. godine, gde je vodio više klubova, a najbolje rezultate ostvario je sa Ostendeom, s kojim je osvojio 14 titula prvaka države.

Vodio je i selekciju Belgije na dva Evropska prvenstva.

Na poslednjem Evrobasketu kao selektor reprezentacije Belgije upisao je pobede protiv Islanda i Poljske.

Ovog meseca ga kao selektora reprezentacije Bosne i Hercegovine očekuju utakmice kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Turske 27. novembra i tri dana kasnije protiv selekcije Srbije.