Seniorsku reprezentaciju Srbije u sredu i subotu očekuju prve dve utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Naše dame će u sredu od 20.30 časova gostovati Islandu, da bi u subotu od 18 časova dočekale Portugaliju.

Od Evropskog prvenstva u Bolonji tim nije doživeo previše promena, ali stručni štab jeste, pa će Miloš Pavlović u narednom periodu predvoditi naš najbolji nacionalni tim.

Jednu od glavnih uzdanica na parketu imaće u Jovani Nogić.

"Energija na visokom nivou i devojke su uzbuđene. Dosta igračica poznaju Miloša još od mlađih kategorija, imale su uspeha sa selektorom još tada. Uzbuđene su što ponovo rade s njim, ja takođe. Bitno nam je da energija bude na visokom nivou. Košarkaški ćemo se uklopiti za ovo malo vremena i pokušavamo da budemo maksimalno fokusirani, drugačiji je sistem, drugačija filozozija, za sada se čini sve super".

Kako se spremiti za naredna dva rivala, bilo je jedno od pitanja.

"Slušamo stručni štab i navikavamo se na nove filozofije, odbacujemo stare navike. Slušamo šta se traži od nas i biće dobro".

Nogić, sada već sa dužim reprezentativnim stažom, o atmosferi kaže.

"Nadamo se da može bolje od onog što je bilo pre. Nismo nikako zadovoljne učinkom u Bolonji i ne želimo da se to ponovi. Želimo da nastavimo da reprezentacija učestvuje na Evropskim i Svetskim prvenstvima. To je saradnja, moramo da pomognemo novom stručnom štabu i oni nama. Devojke su uzbuđene, srećne su, energija je na maksimalnom nivou. Za sada deluje dobro".

Jovana je pozvala publiku da dođe u što većem broju na utakmicu protiv Portugalije.