Dragana Stanković, reprezentativka Srbije, iznela je očekivanja pred mečeve protiv Islanda i Portugalije u kvalifikacijama za EP.

Srbija će u sredu 12. novembra na Islandu od 20.30 sati gostovati u prvom prozoru FIBA kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027.

Stanković se vratila u tim nakon što je propustila prethodno okupljanje nacionalnog tima.

„Nakon kraćeg perioda i povreda nisam bila u sastavu. Drago mi je da sam ovde. Malo vremena imamo, ali uz dobru organizaciju možemo da ostvarimo sve što je zacrtano“, rekla je Stanković.

Srbija u kvalifikacije ulazi sa novim selektorom, Miloš Pavlović je zamenio Marinu Maljković.

„Novi sistem, ali verujem da smo ovde svi u neku ruku profesionalci. Gledamo da što pre pohvatamo sve što kaže. Nije previše zahtevan na početku, pošto nema prostora. Ne idemo toliko široko, fokusiramo se na par vežbi u odbrani i napadu. Nije širio puno da bismo što pre ušli u njegov sistem“, dodala je Stanković.

Govorila je i o protivniku.

„Ne znamo toliko o Islandu, ali verujem da će da se bore. Naročito kod kuće. Imaju tri igrača koji se ističu. Nemaju klasičnu peticu, napadaju spolja. Najvažnija je borbenost, ne smemo da uđemo u njihov ritam brze igre“, zaključila je Dragana Stanković.