Nikola Jokić nastavlja da dominira NBA ligom, srpski as proglašen je za igrača nedelje.

Centar Denver Nagetsa briljirao je u prethodnih sedam dana, beležeći impresivan prosek od 31,3 poena, 11,3 skokova i 13,3 asistencije po utakmici.

Pod njegovim vođstvom, košarkaši Denvera ostvarili su savršen učinak, četiri pobede bez poraza.

Nikola Jokić na meču Denver - Indijana Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Ovo je ujedno i prvo priznanje za Jokića ove sezone, kojim je potvrdio da se nalazi u MVP formi.

Na Istoku je isto priznanje pripalo zvezdi Detroit Pistonsa, Kejdu Kaningemu, koji je prošle nedelje prosečno ubacivao 31 poen, uz 3,3 skoka i 9,8 asistencija. Zanimljivo, i Detroit je poput Denvera završio nedelju sa maksimalnim skorom.

