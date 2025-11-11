Slušaj vest

U spektakularnom meču košarkaši Majamija posle produžetka savladali su ekipu Klivlenda na svom terenu rezultatom 140:138.

Iako nije imao dobro šutersko veče, srpski reprezentativac Nikola Jović bio je jedan od junaka ludog trijumfa Hita. Na 0.6 sekundi pre kraja produžetka Srbin je režirao pobedu svog tima, pošto je sjajno asistirao Viginsu, koji je uz zvuk sirene postigao koš za pobedu.



Klivlend je bolje otvorio meč i posle prve deonice imao je pet poena prednosti, ali domaćin je odgovorio u drugoj četvrtini. Razigrali su se Pauel, Ver i Hakez, pa je Majami napravio preokret i na odmor otišao sa +9.

Uspeli su gosti u nastavku ekspresno da anuliraju rezultatski zaostatak, pa je usledila izuzetno neizvesna završnica meča. Jovića nije služio šut, a uz to imao je i problema sa faulovima, pa je na pet minuta pre kraja morao da se preseli na klupu. Ekipe su se konstantno smenjivale u vođstvu, a u poslednji minut ušlo se sa nerešenim rezultatom. Pauel je tada pogodio za +2, ali je Mibli s druge strane ubacio trojku i vratio prednost gostima. Imao je Klivlend priliku i da reši ovaj meč u regularnom delu, pošto je nakon neuspešnog napada Majamija Mobli otišao na liniju za slobodna bacanja, međutim, pogodio je samo jedno. Hakez je nakon toga doneo izjednačenje domaćinu i odveo meč u produžetak.

Vodio je Majami sve vreme, a onda je neočekivano usledila nova drama. Domaćin je ima tri poena prednosti na sekund pre kraja, a onda je Donovan Mičel pogodio ludu trojku za izjednačenje, i činilo se - novi produžetak. Ostalo je samo 0.6 sekundi do kraja, pa je Spolstra uzeo tajm-aut kako bi nacrtao poslednji napad Hita.

Jović je ušao da izvede aut, mirno je sačekao da saigrači postave bolkove i čim je odbrana Kavsa pukla bacio je sjajan pas za Viginsa, koji uz zvuk sirene pogađa za pobedu Majamija.

Za razliku od prethodnog meča, Nikola nije imao svoje šutersko veče - utakmicu je završio sa osam poena (2/5 za dva, 1/5 za tri, 1/2 slobodna bacanja), uz osam skokova, četiri asistencije i jednu blokadu.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Pauel sa 33 poena, Hekez je dodao 22 uz 13 skokova i sedam asistencija, dok je Ver imao 14 poena i čak 19 asistencija.

Kod Kavsa najefikasniji bio je Donovan Mičel sa 28 poena, 15 skokova i osam asistencija.

Kurir sport