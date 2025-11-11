Slušaj vest

Klipersi su prethodne noći doživeli poraz od Atlante 105:102, a srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović nije dobio priliku da zaigra protiv svog bivšeg kluba.

Bio je to drugi uzastopni meč koji je iskusni srpski odlukom trenera Tajrona Lua presedeo na klupi.

Nakon povrede Bredlija Bila, očekivalo se da će Bogdan konačno dobiti minute, ali to se nije dogodilo. Lu očito ima druge planove, u kojima nema mesta za Srbina. Iako je pet godina proveo u Atlanti i sjajno poznaje trenrske zamsli Kevina Snajdera, meč protiv svog bivšeg kluba ispratio je sa klupe.

Gledao je Bogdan kako se njegovi saigrači muče na terenu i na kraju gube utakmicu od Hoksa u čijim redovima je najefikasniji bio Vit Krejči sa 28 poena (8/10 šut za tri). Pratili su ga Porzingis sa 20 i Džejlen Džonson sa 16 poena i 10 skokova.

U ekipi Klipersa istakao se Džejms Harden, koji je meč završio sa tripl-dabl učinkom. Imao je 35 poena, 10 skokova i 11 asistencija.

Posle petog uzastopnog poraza Klipersi se nalaze na 11. poziciji na Zapadu sa skorom 3-7.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Kurir sport