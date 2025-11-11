NOVI ŠOU NESTVARNOG LUKE DONČIĆA! Zakucavanje za TV špice, lud koš preko celog terena i još jedna partija za prepričavanje! (VIDEO)
Maestralni Luka Dončić doneo je novi trijumf svojim Lejkersima.
Tim iz LA savladao je rutinski na gostovanju Šarlot Hornetse rezultatom 121:111, a apsolutni junak trijumfa bio je slovenački superstar Luka Dončić.
Nerešiva enigma za odbranu Hornetsa bio je Luka na ovom meču. Ubacio je 38 poena uz šest skokova i sedam asistencija.
Radio je bukvalno šta je hteo na terenu. Pogađao iz svih mogućih pozicija, razigravao saigrače i atraktivnim potezima dizao na noge protivničke navijače.
U moru atraktivnih poteza koje je izveo na ovom meču posebno se izdvojilo jedno izuzetno atraktivno zakucavanje sa dve ruke u trećoj deonici meča.
Čudesni Slovenac uspeo je i da pogodi koš preko celog terena, na oduševljenje svih prisutnih, ali nažalost koš nije priznat jer je loptu izbacio nakon zvuka sirene.
Uživajte u majstorijama nezaustavljivog Dončića:
Kurir sport