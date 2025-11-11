Slušaj vest

Maestralni Luka Dončić doneo je novi trijumf svojim Lejkersima.

Tim iz LA savladao je rutinski na gostovanju Šarlot Hornetse rezultatom 121:111, a apsolutni junak trijumfa bio je slovenački superstar Luka Dončić.

Nerešiva enigma za odbranu Hornetsa bio je Luka na ovom meču. Ubacio je 38 poena uz šest skokova i sedam asistencija.

Radio je bukvalno šta je hteo na terenu. Pogađao iz svih mogućih pozicija, razigravao saigrače i atraktivnim potezima dizao na noge protivničke navijače.

U moru atraktivnih poteza koje je izveo na ovom meču posebno se izdvojilo jedno izuzetno atraktivno zakucavanje sa dve ruke u trećoj deonici meča.

Čudesni Slovenac uspeo je i da pogodi koš preko celog terena, na oduševljenje svih prisutnih, ali nažalost koš nije priznat jer je loptu izbacio nakon zvuka sirene.

Uživajte u majstorijama nezaustavljivog Dončića:

