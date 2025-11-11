Slušaj vest

Košarkaši San Antonio Sparsa savladali su na gostovanju Čikago Bulse rezultatom 121:117, a centralna figura meča bio je čudesni Viktor Vembanjama.

Francuski superstar bio je nezaustavljiv na ovom meču. Zabeležio je 36 poena (5/10 za dva, 6/9 za tri, 10/10 slobodna bacanja) uz 11 skokova, pet asistencija i pet blokada!

U poslednjoj četvrtini, kada se rešavalo pitanje pobednika, ubacio je čak 18 poena, a čitav tim Bulsa imao je ukupno 19 u ovoj deonici.

Najlepši potez na meču izveo je na minut pre kraja, kada je pogodio neverovatnu trojku preko Nikole Vučevića za izjednačenje. Sjajnom fintom izbacio je iz ravnoteže Crnogorca, koji je "zaplesao" na terenu, onda mu zabio trojku u facu.



Vembanjamu su pratili Foks sa 21 poenom i Kesl sa 19 uz 11 asistencija, dok je u Čikagu, koji nije mogao da računa na svog najboljeg igrača Džoša Gidija, najefikasniji bio Huertersa 23 poena. Nikola Vučević meč je završio sa 11 poena, osam skokova i šest asistencija.

Pogledajte najzanimljivije momente sa utakmice:

Kurir sport