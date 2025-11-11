Slušaj vest

Majami je prethodne noći posle produžetka savladao Klivlend rezultatom 140:138, a jedan od junaka trijumfa bio je srspki košarkaš Nikola Jović, koji je na 0.4 sekunde pre kraja asistirao za pobedu svog tima.

Spektakl za pamćenje priredili su košarkaši Majamija i Klivlenda ljubiteljima NBA. Čitavo drugo pluvreme ekipe su se smenjivale u vođstvu i nakon drame u završnici meč je otišao u produžetak. Imao je domaćin tri poena prednosti, a onda je na 0.4 sekunde pre kraja Donovan Mičel pogodio trojku za izjednačenje. Delovalo je da ćemo gledati još jedan produžetak, ali to se ipak nije dogodilo. Zatražio je trener Erik Spolstra tajm-aut i nacrtao akciju, koju su njegovi igrači sjajno sproveli na parketu.

Nikola Jović, koji zbog problema sa faulovima nije igrao u završnici meča, ušao je u igru kako bi izveo aut. Nije žurio, strpljivo je čekao da njegvi saigrači sprovedu plan trenera i onda bacio spektakularan pas za Endrjua Viginsa koji je uz zvuk sirene pogodio za pobedu Majamija.

Pogledajte kako je to izgledalo:

