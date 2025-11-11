Slušaj vest

Iskusni NBA as i bivši košarkaš Partizana, Frenk Kaminski, smatra da sistem rada koji praktikuju evropski treneri nije podoban za NBA ligu.

Kaminski, koji se pre dve godine oprobao u evropskoj košarci, gde je sarađivao sa Željkom Obradovićem u Partizanu. Nije se Amerikanac proslavio u crno-belom dresu, pa je nakon jedne neuspešne sezone rešio da se vrati nazad u SAD.

1/6 Vidi galeriju Kaminski u dresu Partizana. Foto: Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/, Starsport/Srđan Stevanović

Sada je kao neko ko ima iskustvo rada sa evropskim trenerima prokomentarisao verbalni sukob nekadašnjeg šefa stručnog štaba Pariza i aktuelnog trenera Memfisa Tuomasa Isala sa prvom zvezdom tima Dža Morantom. Podsetimo, Morant je javno kritikovao Finca zbog čestih izmena koje vrši tokom meča.

Zanimljivo, Kaminski je zauzeo njegovu stranu.

"FIBA evropski stil vođenja ne prolazi u NBA ligi. To su dve drastično različite igre na mnogo nivoa. Ako pokušavate da primenite FIBA stil ofanzivne igre, koristeći FIBA pravila sa izmenama, dok se obraćate igračima stilom FIBA trenera -to vam neće raditi ovde", poručio je Kaminski.

