Slušaj vest

Kaningem je oborio lični rekord po broju poena na jednoj utakmici, upisao brojke kakve je uspeo samo Majkl Džordan, ali i oborio negativni rekord koji je do njega držao rekord Kobi Brajant.

Za početak, rezultat utakmice, nakon dodatnih pet minuta je bio 137:135, a Kaningem je završio utakmicu sa 46 poena, 12 skokova, 11 asistencija, pet ukradenih lopti i dve blokade.

Postao je tako jedini košarkaš uz Majkla Džordana koji je odigrao utakmicu sa 40+ poena, 10+ skokova, 10+ asistencija i 5+ ukradenih lopti.

1/5 Vidi galeriju Kejd Kaningem na utakmici protiv Vašingtona Foto: Ryan Sun/AP

Međutim, oborio je i negativan rekord i to po broju promašenih šuteva iz igre. Protiv Vizardsa je pogodio 14 od 45 šuteva i sa 31 promašenih pokušaja je oborio rekord Kobija Brajanta od 30 promašaja na jednom meču.

Kaningem je 12 od 34 šuta za dva poena, a dva od 11 šuta za tri poena i uz to 16 od 18 slobodnih bacanja.

Završnica četvrte četvrtine je bila potpuno luda.

Upravo Kaningem je na 32 sekunde do kraja vratio svoj tim na tri poena zaostatka, ali je Si Džej Mekolum u narednom napadu vratio na +5 za Vašington.

Denis Dženkins je potom pogodio trojku, a onda još jednu nakon što je Kišon Džordž pogodio samo jedno slobodno bacanje za Vašington. Dženkins je tako odveo meč u produžetak, a Detroit se tamo bolje snašao.

Bonus video: