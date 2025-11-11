Slušaj vest

Problematični NBA blizanci, Markus i Markif Moris, javno su poručili da bi u potencijalnom fizičkom obračunu prebili braću Jokić.

Na pitanje kako bi se završila tuča između nih i Jokića, Markif je kao iz topa odgovorio:

"Visok sam 198 cm, imam 112 kilograma. Ove dr****je ne mogu da se pomere. Udariću ih u grudi. Lako bismo ih dohvatili. To se ne dovodi u pitanje. Bila bi to ubedljiva pobeda", rekao je samouvereno Moris.

Podsetimo, u novembru 2021. godine na utakmici između Denvera i Majamija došlo je do žestokog incidenta.

U finišu meča Moris je mučki udario Jokića, srpski košarkaš je u momentu izgubio razum i snažno uzvratio Amerikancu. Udaro ga je u leđa i košarkaš Majamija je završio na parketu. Markif je tada zadobio povredu vrata zbog koje je četiri meseca bio van parketa.

Jokić je tada suspendovan jednu utakmicu, a Markif je zbog nesprotskog poteza morao da plati kaznu u iznosu od 50.000 dolara. Međutim, nije se na tome završilo.

Pretio je Amerikanac da će se osvetiti, prozivao Nikolu da je kukavica i koristio svaku moguću priliku da ga "pecne".

I njegov brat Markus Moris, koji je takođe poznat po prljavoj igri, pretio je Nikoli, pa su reagovala i Jokićeva braća.

"Trebalo je stvari da ostaviš kako sad stoje, umesto da javno pretiš našem bratu. Tvoj brat je prvi napravio prljav potez. Ako napraviš bilo šta, budi siguran da ćemo te čekati".

Krajem jula ove godine u popularnoj emisiji "The Big Podcast with Shaq" problematični blizanci izazvali su Strahinju i Nemanju na bokserski meč, a sada nastavili sa provokacijama kako bi ponovo dospeli u centar pažnje.

