Slušaj vest

Kontroverzni blizanci Markus i Markif Moris izazvali su pravu buru na društvenim mrežama, pošto su u jednom podkastu poručili kako bi lagano prebili braću Nikole Jokića.

Na pitanje kako bi se završila tuča između njih i Jokića (Strahinje i Nemanje), Markif je u nekoliko uvreda na račun Nikoline braće odgovorio:

"Visok sam 198 cm, imam 112 kilograma. Ove dr****je ne mogu da se pomere. Udariću ih u grudi. Lako bismo ih dohvatili. To se ne dovodi u pitanje. Bila bi to ubedljiva pobeda", samouveren je bio Moris.

Ovo je samo jedna u nizu provokacija problematičnih blizanaca, koji su u prošlosti svojim skandaloznim ispadima često privlačili pažnju javnosti.

Sukob s Jokićem

Javnost u Srbiji upoznala je problematične blizance nakon čuvenog incidenta koji je Markif Moris imao sa Nikolom Jokićem u novembru 2021. godine.

Na utakmici između Denvera i Majamija Amerikanac je nesportski faulirao najboljeg igrača Denvera, koji je zbog tog "prljavog poteza" izgubio živce i patosirao ga.

Markif je zadobio povredu vrata zbog koje je četiri meseca bio van parketa. Jokić je tada suspendovan jednu utakmicu, a Markif je zbog nesprotskog poteza morao da plati kaznu u iznosu od 50.000 dolara. Međutim, nije se na tome završilo.

Pretio je Amerikanac da će se osvetiti, prozivao Nikolu da je kukavica i koristio svaku moguću priliku da ga "pecne". I njegov brat Markus Moris uputio je javnu pretnju Srbinu, pa su morala da reaguju i Nikolina braća.

"Čekao si da moj brat okrene leđa. Zapamćeno" napisao je kontroverzni košarkaš Klipersa.

Usledio je ekspresan odgovor Strahinje i Nemanje Jokić.

"Trebalo je stvari da ostaviš kako sad stoje, umesto da javno pretiš našem bratu. Tvoj brat je prvi napravio prljav potez. Ako napraviš bilo šta, budi siguran da ćemo te čekati".

Burna prošlost

Najpoznatija NBA braća u prošlosti su često bila u žiži javnosti, ali ne zbog svog košarkaškog umeća, već zbog brojnih skandala koje su pravili na terenu i van njega.

Godine 2015. braća Moris su optužena da su pomagali trojici ljudi da prebiju 36-godišnjeg Erika Huda. Nesrećni čovek je rekao policiji da je više puta udaran pesnicama i šutiran, da mu je polomljen nos i da je imao ogroman otok na glavi. Hud je poznavao braću Moris, a pet godina pre incidenta su zbog svađe prekunuli svaki kontakt. Kada su se kasnije sreli, Hud je dobio ozbiljne batine.

1/4 Vidi galeriju Problematični NBA as Markus Moris Foto: Jevone Moore / Zuma Press / Profimedia, Nick Cammett / Getty images / Profimedia, Tim Nwachukwu / Getty images / Profimedia

Ako je verovati američkim medijima, dve godine kasnije kontroverzna braća su izvela košarkašku prevaru veka. Markif je 2017. bio igrač Vašingtona, dok je Markus nastupao za Detroit. Vašington je ušao u plej-of, a Markus je ranije završio sezonu pa je pratio nastupe svog brata.

Na prvom meču druge runde plej-ofa između Vašingtona i Bostona Markif je doživeo povredu i svi su bili ubeđeni da je sezona za njega završena. Međutim, dva dana kasnije on je izašao na parket i postigao 16 poena.

Pojavila se osnovana sumnja da je umesto Markifa igrao Markus. Pošto su indentični blizanci, imaju čak i slične tetovaže, niko nije mogao da ih razlikuje. Blizanci su prevarili svet, ali to nikada nije dokazano.

1/5 Vidi galeriju Američki košarkaš koji je imao žestok obračun sa Jokićem Foto: Profimedia, USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Naravno, oni su to demantovali, ali Markif je ranije priznao da su često menjali dresove kada su bili mlađi.

Provokator Markus

Markus Moris pre pet godina navukao je na sebe bes ljubitelja košarke kada je namerno pokušao da povredi košarkaša Dalasa Luku Dončića.

Markus je znao da Dončić ima problem sa zglobom, pa ga je na utakmici namerno nagazio.

Na narednoj utakmici Moris je s leđa udario Luku u glavu, umalo je došlo do opšte tuče na terenu, a Markus je zbog sramnog poteza zaradio isključenje na tom meču.

Prevara u kazinu

Krajem jula ove godine Markus Moris je uhapšen na aerodromu u okrugu Brauard na Floridi zbog optužbe za finansijsku prevaru.

Moris je optužen da je 2024. godine napisao lažne čekove u ukupnom iznosu od 265 hiljada dolara hotelima Vin Las Vegas i MGM Grand za kreditnu liniju za kockanje.

Pošto je isplatio novac koji je dugovao kazinima u Vegasu, Moris je nakon 52 sata koja je proveo u zatvoru pušten na slobodu.

Nakon izlaska košarkaš se požalio na društvenim mrežama na tretman koji je imao u zatvoru.

"Bez hrane i vode tokom čitavog boravka u zatvoru. To je deo koji me najviše povredio", poručio je tada Moris.

Kurir sport