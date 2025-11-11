Slušaj vest

Kapiten reprezentacije Srbije, Bogdan Bogdanović, prolazi kroz najteži period od dolaska u NBA ligu.

Iako se uspešno oporavio od povrede koju je zadobio na Eurobasketu, od starta nove NBA sezone retko dobija šansu. Iskusni as je očito u nemilosti trenera Tajrona Lua, pošto je od 10 odigranih mečeva čak šest presedeo na klupi.

Klipersi su prethodne noći doživeli poraz od Atlante 105:102, a srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović nije dobio priliku da zaigra protiv svog bivšeg kluba.

Nakon povrede Bredlija Bila, očekivalo se da će Bogdan konačno dobiti minute, ali to se nije dogodilo. Lu očito ima druge planove, u kojima nema mesta za Srbina. Iako je pet godina proveo u Atlanti i sjajno poznaje trenrske zamsli Kevina Snajdera, nije dobio šansu na meču protiv svog bivšeg kluba.

Prednost je dobio Džon Kolins, a Lu je nakon meča pokušao da objasni i zašto.

"Mučimo se sa skokovima, a statistički gledano, Kolins je tokom karijere bio zaista dobar skakač", rekao je trener Klipersa.

I jeste Kolins imao sedam skokova na ovom meču, ali to nije preterano pomoglo Klipersima. Amerikanac je bio očajan u napadu, šutirao je 3/11 iz igre (27.3 odsto) uz katastrofalnih 1/6 za tri poena.

