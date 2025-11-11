Slušaj vest

Jasno je da je Ćavi Paskval izrazita želja rukovodstva katalonskog kluba, međutim, u Španiji se sporadično provlači i ime Janisa Sferopulosa kao mogućeg kandidata za trenera.

Ako pitate navijače Barselone i celokupnu javnost u najvećem gradu Katalonije, jasno je da će većina podići ruke za Paskvala, koji je već u zagazio u pregovore sa klubom i sada će lomi da li će do dogovora doći.

Ukoliko pitanje doskorašnjeg prvotimaca španskog evroligaša Aleksa Abrinesa, Paskval je idealno rešenje za povratak u "Blaugranu", ali da od bivšeg trenera Panatinaikosa i Zenita ne bi trebalo očekivati da odjednom promeni svest u ekipi.

- Kao navijač Barselone, voleo bih da vratimo Paskvala. Bio mi je trener i tvrdim da sam njim možemo postići čudo za kratko vreme, ali je potrebno je vreme da se projekat obnovi, a sezona je u toku. To stvari dodatno komplikuje, ali nadam se Ćavijevom dolasku - rekao je Abrines.

Podsetimo, Paskval je sinoć vodio pregovore sa Barselonom do u kasne sate, isporučivši uslove katalonskom klubu, koji želi da ga angažuje do petka kako bi vodio ekipu protiv Virtusa.

U slučaju da dogovor propadne, drugo ime na listi kandidata je doskorašnji trener Crvene zvezde Janis Sferopulos, koji je mesec dana bez kluba nakon odlaska iz Srbije.

Jasno je da je Paskval u ovom trenutku u "debeloj" prednosti, ali ukoliko se stvari okrenu naopačke nema sumnje da će Grk biti prvi na redu da se utisne u neizvestan poduhvat "čupanja" Barselone.

