Slušaj vest

Manje od godinu dana nakon što je šokirao NBA javnost potezom kojim je Luku Dončića poslao u Los Anđeles Lejkerse, sada je i sam dobio otkaz.

Prema informacijama Marka Stajna i Šemsa Čaranije, Herison je dobio „pedalu“ i napušta Dalas.

U februaru 2025. košarkaški svet je doživeo pravi šok. Dalas Maveriksi su se odrekli svoje najveće zvezde, Luke Dončića, i poslali ga u Los Anđeles Lejkerse u zamenu za Entonija Dejvisa i prateći paket.

1/5 Vidi galeriju Prvi meč Dončića u dresu Lejkersa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Imagn Images / ddp USA /Profimedia

Eksperiment se, međutim, pretvorio u potpuni fijasko. Maveriksi su potonuli na dno Zapada, među najslabije ekipe lige.

ogi i dalje smatraju da je Dalas napravio istorijsku grešku, posebno sada, kada Dončić predvodi Lejkerse do impresivnog starta sezone sa sedam pobeda u devet utakmica, dok Mavsi tavorе u samom dnu Zapada.