Legenda NBA lige, ali i evropske košarke izgubila je život u Oklahomi, nakon što mu je nedavno dijagnostifikovan rak prostate.

Popualrni Šugar Rej je studirao na Montani, a u NBA ligi nosio dres Njujork Niksa, Golden Stejt Voriorsa i Nju Džerzi Netsa. Važio je za kvalitetnog plejmejkera sa izuzetnim defanzivnim veštinama.

Bio je i prvi igrač u NBA koji je doživotno suspendovan zbog upotrebe narkotika.

