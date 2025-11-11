Legendarni američki košarkaš Majkl Rej Ričardson preminuo je u 70. godini.
UMRO ČUVENI "ŠUGAR REJ" Preminuo legendarni američki košarkaš
Legenda NBA lige, ali i evropske košarke izgubila je život u Oklahomi, nakon što mu je nedavno dijagnostifikovan rak prostate.
Popualrni Šugar Rej je studirao na Montani, a u NBA ligi nosio dres Njujork Niksa, Golden Stejt Voriorsa i Nju Džerzi Netsa. Važio je za kvalitetnog plejmejkera sa izuzetnim defanzivnim veštinama.
Bio je i prvi igrač u NBA koji je doživotno suspendovan zbog upotrebe narkotika.
