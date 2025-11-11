Slušaj vest

Ovaj 29-godišnji krilni košarkaš ranije tokom jeseni imao je artroskopski zahvat radi ublažavanja sinovitisa desnog kolena.

Klark je u martu imao zahvat na istom kolenu zbog teže povrede zadnjeg ukrštenog ligamenta.

Ove sezone još nije odigrao nijednu utakmicu za Grizlise. Prošle sezone je odigrao 64 utakmice u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA), od čega je 18 počeo kao starter, uz prosek od 8,3 poena, 5,1 skok i jednu asistenciju po utakmici.

Zbog problema sa Ahilovom tetivom, Klark je propustio veći deo sezona 2022/23. i 2023/24. Trenutno je u trećoj godini četvorogodišnjeg ugovora vrednog 12,5 miliona dolara godišnje.

Memfis zauzima 10. mesto na tabeli Zapadne konferencije NBA lige sa četiri pobede i sedam poraza.

Naredni meč Memfis igra u noći utorak na sredu na gostovanju protiv Njujork Niksa (1.30).

(Beta)