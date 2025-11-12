Slušaj vest

Košarkaši Denver Nagetsa zabeležili su peti uzastopni trijumf u NBA ligi, pošto su u gostima savladali Sakramento Kingse rezultatom 122:108

Junak trijumfa bio je maestralni Nikola Jokić, koji je utakmicu završio sa impresivnim dabl-dabl učinkom. Meč je završio sa 35 poena uz svega tri promašaja iz igre (16/9). Uz to zabeležio je 15 skokova, sedam asistencija i dve osvojene lopte.

Imao je sjajnu podršku saigrača na ovom meču Nikola. Još pet igrača imalo je dvocifren učinak - Džamal Marej ubacio je 23 poena, Gordon 17, Brus Braun 14, Kristijan Braun 12 i Jonas Valančijunas 10 poena.

U protivničkom timu najefikasniji bili su Domantas Sabonis i Dru Jubanks sa po 19 postignutih poena.

Zahvaljujući izuzetno raspoloženom Nikoli Jokiću Denver je odlično otvorio utakmicu. Već u uvodnim minutima meča napravili su Nagetsi seriju 9:0 i prvi stigli do osetnije prednosti 15:8. Na tri minuta pre kraja prve deonice, posle poena Nikole Jokića, vodio je Denver 28:18, a onda je usledila serija domaćina. Zahvaljujući šutu za tri poena Kingsi se vraćaju i u samom finišu prve četvrtine serijom 16:3 stižu do preokreta 33:31.

U drugoj deonici gledali smo izuzetno ujednačenu utakmicu. Nikola ostao na klupi kako bi odmorio, a Kingsi su čuvali minimalnu prednost. Međutim, Jokićevim povratkom na teren Nagetsi ponovo preuzimaju kontrolu i na odmor odlaze sa +4 (60:56).

Jokić je bio nezaustavljiv u prvom poluvremenu. Ubacio je 19 poena uz šut iz igre 9/10, a zabeležio je i sedam skokova, četiri asistencije i dve ukradene lopte.

Dominacija Jokića nastavila se i u trećoj deonici. Denver je konstantno bio u rezultatskoj prednosti, ali zahvaljujući sjajnom otporu domaćina nije uspevao da se odlepi. Uprkos fantastičnoj igri Jokića, koji je na kraju treće deonice imao 27 poena, 14 skokova i šest asistencija, Nagetsi su na kraju trećeg perioda imali svega tri poena prednosti i bilo je jasno da ćemo do kraja meča gledati žestoku borbu na terenu.

Denver je sjajno otvorio poslednji period igre. Razigrao se Džamal Marej, ubacio dve vezane trojke i prvi put na meču Denver je stigao do dvocifrene prednosti 97:86. Nikola je ostao na klupi, a sjajno ga je odmenio Jonas Valančijunas, koji je sa nekoliko sjajnih poteza primorao trenera Daga Kristija da zatraži tajm-aut, kako bi pokušao da zaustavi nalet razpoloženih Nagetsa. Imali su Nagetsi ogromnu prednost i delovalo je da Nikolu više nećemo gledati na terenu, međutim, uspeli su Kingsi na tri i po minuta pre kraja da priđu na -9, pa je Adelman odlučio da vrati Srbina na teren. Naravno, ispostavilo se da je učinio pravu stvar. Odmah je Nikola postigao poene uz faul i tako prekinuo seriju domaćina. Razgoropadio se čudesni Somborac u samom finišu. Dominirao je u skoku, ubacio osam poena i stavio tačku na ovaj meč.

