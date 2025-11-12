Slušaj vest

NBA liga proteklih godina suočava se sa ogromnim padom gledanosti Ol-star mečeva, pa je rešila da promeni nešto kako bi privukla interesovanje ljubitelja košarke.

Utakmice u kojima na jednom mestu gledamo najveće zvezde NBA lige postale poslednjih godina nisu takmičarski nastrojene. Mnogo poena, a malo truda i igre u odbrani. Interesovanje je zato splasnulo, pa NBA želi da reši ovaj problem.

Dugo se spekulisalo, a sada je konačno stigla i zvanična potvrda - na Ol star vikendu u Los Anđelesu 2026. godine gledaćemo duel Amerikanaca i ostatka sveta!

Ipak, to neće biti jedini duel, jer ćemo ponovo gledati mini-turnir na Ol staru. Učestvovaće tri ekipe, dve sastavljene od američkih igrača i jedna od internacionalaca.

Tako ćemo u istom timu gledati Nikolu Jokića, Viktora Vembanjamu, Luku Dončića, Šeja Gildžesa-Aleksandera i Janisa Adetokumba.

Odigraće svako sa svakim, a mečevi će trajati po 12 minuta i u finalu će se sastati dve prvoplasirane ekipe.

Novi format trebalo bi da zainteresuje sve za ovu manifestaciju, ali opet sve zavisi od igrača i njihove želje da se zaista nadmeću.

Ol-star vikend 2026. godine održaće se u Los Anđelesu, u novoj dvorani Klipersa, "Intuit Dome-u".

