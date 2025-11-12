Slušaj vest

Košarkaši Denvera savladali su na gostovanju Sakramento Kingse rezultatom 122:108, a apsolutni junak trijumfa bio je srpski košarkaš Nikola Jokić.

Čudesni Somborac meč je završio sa monstruoznim dabl-dabl učinkom. Za nešto manje od 33 minuta igre upisao je 35 poena uz 15 skokova i sedam asistencija.

Jokić u dresu Denver Nagetsa. Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nerešiva enigma bio je Nikola za odbranu Kingsa na ovom meču. Radio je bukvalno šta je hteo na terenu. Dominirao u reketu, pogađao iz svih mogućih pozicija (16/19 šut iz igre) i sjajno razigravao saigrače.

U moru izuzetno atrkativnih poteza koje je izveo na ovom susretu, jedan se posebno izdvojio. Reč je o spektakularnom pasu preko celog terena.

Pokupio je Nikola loptu ispod svog koša, a onda u stilu najboljih NFL kvoterbekova bacio pas preko celog terena i sjajno uposlio Kema Džonsona koji je rutinski zabeležio poene za Nagetse.

Majstoriju Jokića NBA liga je odmah podelila na svojoj zvaničnoj stranici na društvenoj mreži "X".

Uživajte!

Kurir sport

