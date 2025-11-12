Još jedna partija za košarkaške udžbenike čudesnog Nikole Jokića.
AUUU LJUDI, KAKVA DOMINACIJA! Pogledajte kako je Nikola Jokić zatrpao koš Kingsa! Brojao do 35 uz svega tri promašaja iz igre - nestvarno! (VIDEO)
Nastavlja se surova dominacija Srbina u najjačoj ligi sveta.
Nagetsi su na gostovanju savladali Sakramento rezultatom 122:108, a centralna figura meča bio je, naravno, Nikola Jokić.
Nije zabeležio tripl-dabl na ovoj utakmici, ali je ponovo imao impresivne brojke nezaustavljivi Somborac.
Do ludila je dovodio protivničku odbranu Nikola. Dominirao je u reketu, pogađao iz svih mogućih pozicija i ponovo sjajano razigravao svoje saigrače.
Za nešto manje od 33 minuta igre zabeležio je 35 poena uz 15 skokova i sedam asistencija.
Neverovatnih 84.2 odsto uspešnosti u šutu iz igre imao je Nikola Jokić na ovom meču. Promašio je samo tri od ukupno 19 upućenih šuteva (1/2 za tri poena).
Uživajte u najboljim potezima Srbina na meču protiv Kingsa:
