Nastavlja se surova dominacija Srbina u najjačoj ligi sveta.

Nagetsi su na gostovanju savladali Sakramento rezultatom 122:108, a centralna figura meča bio je, naravno, Nikola Jokić.

Nije zabeležio tripl-dabl na ovoj utakmici, ali je ponovo imao impresivne brojke nezaustavljivi Somborac.

Jokić u dresu Denver Nagetsa. Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Do ludila je dovodio protivničku odbranu Nikola. Dominirao je u reketu, pogađao iz svih mogućih pozicija i ponovo sjajano razigravao svoje saigrače.

Za nešto manje od 33 minuta igre zabeležio je 35 poena uz 15 skokova i sedam asistencija.

Neverovatnih 84.2 odsto uspešnosti u šutu iz igre imao je Nikola Jokić na ovom meču. Promašio je samo tri od ukupno 19 upućenih šuteva (1/2 za tri poena).

Uživajte u najboljim potezima Srbina na meču protiv Kingsa:

