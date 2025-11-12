Slušaj vest

Košarkaši Oklahome deklasirali su prethodne noći Golden Stejt Voriorse - 126:102.

Trijumf je mogao biti i ubedljiviji da trener Tandera Mark Dagnolt nije povukao ručnu u finišu i rešio da odmori nosioce igre.

Najefikasniji u pobedi Tandera bio je Šej Gildžes-Aleksander sa 28 poena (9/19 šut iz igre), pet skokova i 11 asistencija. Pratio ga je Čet Holmgren sa 23 poena i 11 skokova, Ajzea Džo je ubacio 18, a Adžaja Mičel 17 poena.

U poraženom timu najefikasniji bio je Džonatan Kuminga sa 13 poena. Džimi Batler i Pet Spenser ubacili su po 12, a Stef Kari je meč završio sa 11 poena, uz očajnih 4/13 iz igre.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Kurir sport

