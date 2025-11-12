Slušaj vest

Košarkaši Toronta pobedili su Bruklin 119:109 i ostvarili petu pobedu u poslednjih šest utakmica.

U pobedničkom timu, koji sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, najefikasniji su bili Brendon Ingram sa 25 poena, uz pet skokova i četiri asistencije i Imanuel Kvikli sa 24 poena, uz osam skokova i pet asistencija.

Skoti Barns dodao je 15 poena i 11 skokova, a Jakonb Poetl 12 poena i 10 skokova.

U ekipi Bruklina, koja je pretrpela 10. poraz u prvih 11 utakmica u ligi, Nik Klakston imao je 21 poen, osam skokova i četiri asistencije, Majkl Porter 21 poen i šest skokova, a Noa Klauni 18 poena i osam skokova.

Netsi nemaju pobedu u svih šest utakmica na svom terenu ove sezone.

Kurir sport/Beta

NBA liga pokrala Nikolu Jokića Izvor: NBA