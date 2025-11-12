Slušaj vest

Košarkaši Jute pobedili su Indijanu 152:128 i prekinuli niz od tri poraza.

Lauri Markanen bio je nezaustavljiv na ovom meču. Sjajni reprezentativac Finske predvodio je Jutu sa 35 poena, Ejs Bejli i Svjatoslav Mihajluk dodali su po 20 poena, a Ajzeja Kolijer 14 poena i 11 asistencija.

Prošlosezonski šampioni Istočne konferencije košarkaši Indijane izjednačili najlošiji start u istoriji franšize od jedne pobede i 11 poraza iz sezone 1988/1989.

Najefikasniji u ekipi bili su Paskal Sjakam sa 27 poena, pet skokova i četiri asistencije i Endru Nembhard sa 25 poena uz sedam asistencija.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča: 

Kurir sport

