Filadelfija je prethodne noći savladala Boston rezultatom 102:100, a koš odluke postigao je Keli Ubre na 8.7 sekundi pre kraja meča.

Iako na ovom meču nije bilo prve zvezde tima, Džoela Embida, koji malo igra - malo odmara, Siksersi su uspeli da zabeleže novi trijumf. Utisak je da ekipa izgleda kompaktnije na terenu sa jasnijom idejom kada Kamerunac nije u sastavu.

Najefikasniji bio je Edvards sa 22 poena, Sjajni Maksi dodao je 21, Kventin Grajms ubacio je 18, dok je Dramond imao 14 poena i 13 skokova.

U poraženom timu istakao se Džejlen Braun sa 24 poena, dok je Derik Vajt meč završio sa 18 postignutih poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Kurir sport

NBA liga pokrala Nikolu Jokića Izvor: NBA