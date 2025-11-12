Slušaj vest

Manje od godinu dana nakon što je šokirao NBA javnost potezom kojim je Luku Dončića poslao u Los Anđeles Lejkerse, Niko Herison dobio je otkaz i morao je da napusti poziciju generalnog menadžera Dalas Maveriksa.

Herison se tako ponovo našao u centru pažnje, a Dalas Maveriksi dugo će morati da ispravljaju greške koje je on napravio.

Novinar Tim Kato otkrio je kako je Herison već pravio katastrofalne greške i pre trejda Dončića koji je šokirao planetu.

- Jedan izvor iz tima seća se dokumenta u kojem je Harison svrstao Džrua Holideja u isti rang talenta kao Nikolu Jokića. Dok je bio u kompaniji Najki, Herisonova uloga je uključivala procenu talenata. Ali od samog trenutka kada je angažovan, nekoliko izvora iz lige tvrdi da su postojala pitanja da li će se te procene preneti na koherentnu izgradnju tima.

Zatim je Kato u dahu nastavio:

- U prvim godinama, rukovodioci širom lige smatrali su čudnim koliko je teško bilo dobiti ga telefonom, rekli su izvori iz lige, sve dok veći deo tih odgovornosti nije prebačen na pomoćnika generalnog menadžera Meta Rikardija. Neki trejdovi su bili iznenađujuće skupi za ono što se dobilo zauzvrat; drugi, koji bi verovatno bili greške, kao što je pokušaj da se daju dva pika prve runde za Kajlija Kuzmu, prošli su nekažnjeno uprkos Harisonovim naporima.

Koliki je problem Niko Herison napravio trejdom Luke Dončića u Lejkerse vidi se ove sezone pošto su Maveriksi jedna od najslabijih ekipa u NBA ligi i imaju skor od 3-8 i 14. su na Zapadu.

Ko će i na koji način ispraviti sve Herisonove greške ostaje da se vidi...

