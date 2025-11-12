Slušaj vest

Nastavlja se surova dominacija Nikole Jokića.

Denver je prethodne noći na gostujućem terenu savladao Sakramento Kingse rezultatom 122:108, a maestralni Srbin meč je završio sa fantastičnim učinkom - 35 poena, 15 skokova i sedam asistencija.

Jokić u dresu Denver Nagetsa. Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Neverovatnih 84.2 odsto uspešnosti u šutu iz igre imao je Nikola Jokić na ovom meču. Promašio je samo tri od ukupno 19 upućenih šuteva (1/2 za tri poena).

Nikola je tako prestigao legendarnog Vilta Čemberlena po broju utakmica sa najmanje 35 poena, 10 skokova i pet asistencija i 80+ odsto šuta iz igre.

Takođe, reprezentativac Srbije postao je i igrač sa najviše mečeva sa 35+ poena, 15+ skokova i 5+ asistencija u poslednjih 50 godina u NBA ligi.

Pogledajte surovu dominaciju Somborca na meču protiv Kingsa:

